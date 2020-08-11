Девушка-подросток спаслась от похитителя с помощью игровой приставки

В Токио девушка спаслась от похитителя, связавшись с полицейскими с помощью игровой приставки. Об этом сообщает Unilad.

4 июля 14-летняя девушка, чье имя не сообщается, пошла на встречу с 44-летним предпринимателем Гото Хироясу, с которым они познакомились в социальных сетях. Цель их встречи остается неизвестной. Когда японка не вернулась вечером домой и не вышла на связь, ее родители обратились в полицию, и девушку объявили в розыск.

В итоге месяц спустя японка смогла получить доступ к приставке похитителя, вышла с нее в интернет и оставила сообщение в онлайн-приемной полиции. Она написала, что ее удерживают в квартире и она не может выбраться самостоятельно.

Прибывшие на место полицейские обнаружили девушку привязанной металлическим тросом к трубе. Пострадавшая заявила, что, как только они встретились с Хироясу, он схватил ее, отвез в квартиру и отнял у нее телефон. Сам подозреваемый отрицает, что удерживал японку против ее воли.

5 августа девушка воссоединилась с родителями.

Соседи описывают похитившего ее мужчину как «очень пугающего человека» и отмечают, что он всегда был подозрительно тихим. Никто никогда не видел ни его семьи, ни его друзей. Соседи не слышали никаких подозрительных звуков из его квартиры все время, что девушка была там.

Полиция ведет расследование произошедшего. О каких-либо санкциях, примененных к Хироясу, не сообщается.