Ошибки в SMS помогли поймать похитителя ребенка

Безграмотность преступника помогла полицейским раскрыть похищение ребенка, которое произошло в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом пишет издание The Times of India.

26 октября восьмилетний мальчик из города Хардой отправился навестить бабушку и пропал. В тот же день его родители получили SMS от похитителя. «Привезите в Ситапур выкуп 200 тысяч рупий, — говорилось в ней. — Не сообщайте в полицию, или ваш сын будет убит». Слова «полиция» и «Ситапур» были набраны с ошибками.

Позднее ребенка нашли убитым. Четвертого ноября его родственники обратились в правоохранительные органы. Первоначально подозрения пали на владельца телефона, с которого потребовали выкуп. Однако, как выяснилось, он не мог быть автором SMS, поскольку не умеет ни читать, ни писать,

Полицейские продолжили работу и вскоре задержали еще десять человек, которые могли быть причастны к преступлению. Чтобы сузить круг подозреваемых, их попросили набрать на телефоне короткий текст, в котором присутствовали слова «полиция» и «Ситапур».

Один из задержанных допустил те же ошибки, которые были в сообщении с требованием о выкупе. Он оказался дальним родственником похищенного мальчика. Его арестовали и обвинили в похищении и убийстве ребенка.

В 2017 году сообщалось, что в Египте на денежной купюре нашли записку, автором которой могла быть похищенная девушка. «Меня похитили и держат в квартире», — говорилось в ней. Полиция проверила указанный в записке адрес, но не нашла там ничего подозрительного.