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В ЛНР заявили о скором выдвижении союзных войск в сторону Артемовска

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о планах союзных войск выдвинуться в сторону Артемовска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

После зачистки Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС) союзные войска планируют выдвинуться в сторону Артемовска. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Марочко также рассказал, что военнослужащие ЛНР столкнулись с тем, что «буквально каждый клочок, каждый метр» территории предприятия заминирован украинскими военными. «Поэтому работы там нашим инженерным войскам предстоит очень много», — подчеркнул он.

26 июля официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что НМ ЛНР взяли под контроль территорию Углегорской ТЭС в Светлодарске. В настоящее время там происходит зачистка от украинских силовиков. Углегорскую ТЭС он назвал ключевым промышленным объектом региона.

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Алевтина Запольская
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