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В ЛНР сообщили о зачистке Углегорской ТЭС от украинских силовиков

В НМ ЛНР сообщили о взятии Углегорской ТЭС и ее зачистке от украинских силовиков

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) взяла под контроль Углегорскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Светлодарске и ведет зачистку территории предприятия от украинских силовиков. Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Углегорская ТЭС — это ключевой промышленный объект региона.

Ранее о взятии под контроль предприятия сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. По его словам, на территорию Углегорской ТЭС зашли российские добровольческие отряды. С 22 мая, отметил Киселев, ТЭС «удерживали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения».

Светлодарск был взят под контроль союзных сил 24 мая.

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Алевтина Запольская
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