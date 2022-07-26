Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лиз Трасс назвала стратегическую ошибку Европы в отношениях с Россией

Кандидат в премьеры Британии Трасc призвала не допускать зависимости Британии от Китая
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Британия не должна повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией, заявила кандидат в премьеры Великобритании Лиз Трасс, пишет The Telegraph.

Как уточнила политик, Европа совершила ошибку — она стала стратегически зависимой от России. Она указала на то, что Китай поддерживает Москву во время специальной операции на Украине. «Мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем», — назвала она главную цель. Она призвала не допускать зависимости Британии от Китая.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Ранее стало известно, что Трасс планирует одержать победу над своим соперником бывшим министром финансов Риши Сунаком за счет антироссийской риторики. Трасс считает вопросы внешней политики и безопасности своей сильной стороной. В частности, она намерена обвинить Сунака в слишком мягком подходе к действиям России и Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил последствия санкций для сферы воздушных перевозок в России
США задумали ввести ЧС из-за оспы обезьян
В США оспорили исключительное право Украины на борщ
Предприятия Германии оказались вынуждены сокращать производство из-за цен на газ
Доктор Мясников опубликовал советы для россиян «от 40 до 90 лет»
Трасс оценила возможность становления Джонсона членом ее кабинета
Лиз Трасс назвала стратегическую ошибку Европы в отношениях с Россией
В России предложили создать список товаров первой необходимости для детей
Блогерша стала мыться раз в 10 дней и рассказала о преимуществах
Россия оценила возможность введения виз для украинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.