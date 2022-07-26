Лиз Трасс назвала стратегическую ошибку Европы в отношениях с Россией

Кандидат в премьеры Британии Трасc призвала не допускать зависимости Британии от Китая

Британия не должна повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией, заявила кандидат в премьеры Великобритании Лиз Трасс, пишет The Telegraph.

Как уточнила политик, Европа совершила ошибку — она стала стратегически зависимой от России. Она указала на то, что Китай поддерживает Москву во время специальной операции на Украине. «Мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем», — назвала она главную цель. Она призвала не допускать зависимости Британии от Китая.

Ранее стало известно, что Трасс планирует одержать победу над своим соперником бывшим министром финансов Риши Сунаком за счет антироссийской риторики. Трасс считает вопросы внешней политики и безопасности своей сильной стороной. В частности, она намерена обвинить Сунака в слишком мягком подходе к действиям России и Китая.