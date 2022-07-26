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Названа самая красивая женщина в мире

Южнокорейская певица, актриса и модель Ким Джису названа самой красивой женщиной в мире
Ким Джису

Ким Джису. Фото: Ahn Young-joon / AP

Онлайн-журнал Nubia на протяжении пяти месяцев проводил опрос о самой красивой женщине в мире. На сайте издания сообщается, что ею была названа южнокорейская певица, актриса и модель Ким Джису.

В голосовании приняли более миллиона человек из 116 стран. Участница герл-группы BLACKPINK Джису набрала 500 тысяч голосов. На втором месте оказалась тайваньская исполнительница и солистка коллектива Twice Чжоу Цзыюй. Третью строчку заняла Лалиса Манобан — тайская певица, танцовщица и рэперша, которая также входит в группу BLACKPINK.

Ранее журнал Nubia также провел голосование о самом красивом мужчине в мире. В нем приняли участие более 11 миллионов человек, оно охватило жителей 189 стран. Первое место занял китайский актер и певец Сяо Чжань, за него проголосовали более 2,2 миллиона респондентов. За ним следует южнокорейский исполнитель, автор песен и актер Ким Тхэхен. Замыкает тройку китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.

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Марина Погосян
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