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Назван самый красивый мужчина в мире

Китайский актер и певец Сяо Чжань назван самым красивым мужчиной в мире

Фото: Getty Images

Онлайн-журнал Nubia на протяжении пяти месяцев проводил опрос о самом красивом мужчине в мире. На сайте издания сообщается, что им был назван китайский актер и певец Сяо Чжань.

Уточняется, что в голосовании приняли участие более 11 миллионов человек, оно охватило жителей 189 стран. За Чжаня проголосовали более 2,2 миллиона респондентов. За ним следует южнокорейский исполнитель, автор песен и актер Ким Тхэхен. Замыкает тройку китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.

В числе номинантов также оказались актеры Генри Кавилл, Том Холланд и Тимоти Шаламе, певец Джастин Бибер, футболист Криштиану Роналду.

В прошлом году журнал People определил самого сексуального мужчину. Им был назван актер Пол Радд, известный по фильмам «Человек-муравей», «Бестолковые», «Хорошо быть тихоней» и «Правила виноделов». Артист пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится, и его начнут приглашать на званые ужины в компании таких звезд, как Джордж Клуни, Майкл Б. Джордан и Брэд Питт.

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Марина Погосян
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