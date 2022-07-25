Назван самый красивый мужчина в мире

Китайский актер и певец Сяо Чжань назван самым красивым мужчиной в мире

Онлайн-журнал Nubia на протяжении пяти месяцев проводил опрос о самом красивом мужчине в мире. На сайте издания сообщается, что им был назван китайский актер и певец Сяо Чжань.

Уточняется, что в голосовании приняли участие более 11 миллионов человек, оно охватило жителей 189 стран. За Чжаня проголосовали более 2,2 миллиона респондентов. За ним следует южнокорейский исполнитель, автор песен и актер Ким Тхэхен. Замыкает тройку китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.

В числе номинантов также оказались актеры Генри Кавилл, Том Холланд и Тимоти Шаламе, певец Джастин Бибер, футболист Криштиану Роналду.

В прошлом году журнал People определил самого сексуального мужчину. Им был назван актер Пол Радд, известный по фильмам «Человек-муравей», «Бестолковые», «Хорошо быть тихоней» и «Правила виноделов». Артист пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится, и его начнут приглашать на званые ужины в компании таких звезд, как Джордж Клуни, Майкл Б. Джордан и Брэд Питт.