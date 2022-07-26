Экономист оценил запланированные на Мосбирже изменения

Экономист Беляев предупредил о последствиях перемен в тарификации на Мосбирже

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, чего стоит ожидать от изменений на Московской бирже. На ней планируют переход с регрессивной модели тарификации к плоской. Своим мнением эксперт поделился в ходе разговора с «Лентой.ру».

Мосбиржа планирует с октября изменить тарифы за операции на рынке акций. Об этом в понедельник, 25 июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в финансовых компаниях.

По данным издания, Мосбиржа решила перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной. С четвертого квартала комиссии разделят на сборы для мейкеров, которые предоставляют ликвидность, и тейкеров, которые ее забирают.

Сейчас комиссия складывается из постоянной и оборотной частей. В новой модели мейкеров освободят от комиссии, а с тейкера будет взиматься 0,03 процента от оборота.

Собеседники издания утверждают, что решение о новой тарификации было принято биржей и брокерами совместно. На Мосбирже подтвердили изданию планы внедрения новой тарифной модели.

Что значит плоская шкала тарификации

«Регрессивная тарификация — это когда по мере возрастания стоимости объема сделки тариф снижается. При плоской он неизменным для всех объемов сделки», — объяснил Беляев.

По его словам, переходом на плоскую модель тарификации, Мосбиржа хочет заработать как коммерческая единица. Но решение, по мнению Беляева, будет иметь и негативный эффект.

«Вместо того, чтобы как-то поощрять и активизировать работу биржи, происходят обратные вещи. Обывательски биржа рассматривается как место, куда приходят дяди, которым делать нечего, и они там покупают и продают какие-то акции для того, чтобы самим получить прибыть. Это так, но это явление на поверхности. Для экономики это место, где можно размещать свои акции и получать средства для развития, выполнив, конечно, ряд условий, и место перелива капитала. Это самое главное ее назначение», — высказался Беляев.

Когда идет структурная перестройка экономики какие-то отрасли затухают, а какие-то, наоборот, начинают расти. «Те люди, которые сбрасывают акции бесперспективных отраслей, фактически помогая им отмереть, и покупают акции перспективных отраслей, дополнительно развивают экономику. По идее надо поощрять объем сделок, который производится на бирже, если мы хотим, чтобы эти операции были более масштабные и более объемные и способствовали развитию экономики. Нельзя сказать, что переход на плоскую шкалу тормозит такого рода сделки, но и особо поощрительным не выступает», — резюмировал экономист.

Ранее первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что на фоне тех потерь, которые несут участники российского фондового рынка, следует подумать о сокращении доступных инструментов для неквалифицированных инвесторов. По его словам, оставить им следует только базовые, простые инструменты. Например, высоконадежные облигации, акции верхних эшелонов, паи открытых фондов.