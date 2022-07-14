В Центробанке собрались ввести новые ограничения для инвесторов

Первый зампред ЦБ Чистюхин рассказал о возможности новых ограничений для инвесторов

На фоне тех потерь, что несут участники российского фондового рынка, следует подумать о сокращении доступных инструментов для неквалифицированных инвесторов. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

По его словам, оставить им следует только базовые, простые инструменты. Например, высоконадежные облигации, акции верхних эшелонов, паи открытых фондов. Список может быть расширен, это вопрос обсуждаемый, добавил чиновник.

Структурные продукты, включая структурные облигации, в него включать в любом случае не стоит, к тому же простые акции и облигации и так решают задачу долгосрочного инвестирования.

Чистюхин напомнил, что последние годы российский фондовый рынок развивался очень быстро. И теперь, на фоне кризиса, вызванного ответом западных стран на ввод российских войск на территорию Украины, значительная часть новых инвесторов оказалась не готовой к потрясениям. Скорее всего, это существенно снизит доверие к фондовому рынку.

По состоянию на 14 июля индекс Мосбиржи, основной показатель состояния российского фондового рынка, рухнул в два раза по сравнению со значениями октября прошлого года, когда появились первые сообщения о стягивании российских войск к границе Украины. Основная часть падения пришлась на период начала боевых действий. Весной индекс несколько скорректировался, но потом снова пошел вниз и теперь находится на уровне 24 февраля.

Во многом падению в последние две недели поспособствовал отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов. Компания объяснила такое решение инвестиционной программой и обязательствами по выплате дополнительных налогов.