В Израиле высказались о применении С-300 против израильских самолетов в Сирии

Глава Минобороны Израиля Ганц подтвердил применение Россией С-300 против Израиля в Сирии

Министр обороны Израиля Бени Ганц во время интервью «13 каналу» высказался по поводу появлявшейся в СМИ информации о том, что в мае этого года находившиеся в Сирии российские военные применили зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против израильских самолетов. Его слова приводит издание Haaretz.

Представитель еврейского государства подтвердил данные СМИ и уточнил, что пуск был произведен, когда самолеты шли обратным курсом после атаки, при этом поразить цели ЗРК не удалось. Он назвал произошедшее «единичным инцидентом» и заверил, что никто не пострадал.

Глава оборонного ведомства страны также высказал мнение, что в настоящий момент странам удается стабильно координировать действия в Сирии.

Издание отмечает, что заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях между Израилем и Россией, возникшего из-за позиции Израиля относительно происходящего на Украине, а также недавних заявлений российских властей, касающихся деятельности еврейского агентства «Сохнут» в РФ.

Ранее представитель премьер-министра Израиля прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что у России есть вопросы к агентству «Сохнут» с точки зрения соблюдения российского законодательства. Выражая позицию Израиля, представитель властей заверил, что еврейское государство готово обсудить данную тему.