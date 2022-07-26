Израиль выразил готовность к диалогу по вопросам работы «Сохнута» в России

Представитель премьера Израиля заявил о готовности страны к диалогу по работе «Сохнута»

Израиль готов к диалогу по вопросам работы агентства «Сохнут» в России. Об этом заявил представитель премьер-министра страны, передает РИА Новости.

«Израильско-российские отношения опираются на наследие, непрерывные связи и взаимные интересы. Еврейская община в этих отношениях занимает центральное место. Если действительно существуют юридические вопросы, возникающие в связи с важной деятельностью Еврейского агентства в России, Израиль, как всегда, готов к диалогу по этому поводу при сохранении важных отношений между странами», — сказал чиновник.

Так представитель израильского премьера прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что у России есть вопросы к агентству «Сохнут» с точки зрения соблюдения российского законодательства.

Ранее Песков призвал не политизировать ситуацию вокруг агентства. К данной ситуации необходимо относиться очень аккуратно, подчеркнул пресс-секретарь президента России. «Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к "Сохнут", и не нужно политизировать эту ситуацию», — добавил Песков.

21 июля Минюст РФ поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля. В свою очередь, израильский премьер-министр Яир Лапид поручил создать специальную комиссию для переговоров с Россией о продолжении деятельности организации и пообещал, что закрытие агентства повлечет за собой политические последствия.