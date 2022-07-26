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Кремль отреагировал на ситуацию с еврейским агентством «Сохнут»

Песков призвал не проецировать ситуацию вокруг «Сохнут» на все отношения России и Израиля

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» на все отношения Тель-Авива и Москвы. О его реакции сообщает ТАСС.

К данной ситуации необходимо относиться очень аккуратно, подчеркнул пресс-секретарь президента России. «Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к "Сохнут", и не нужно политизировать эту ситуацию», — добавил Песков.

21 июля Минюст РФ поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля. В свою очередь, израильский премьер-министр Яир Лапид поручил создать специальную комиссию для переговоров с Россией о продолжении деятельности организации и пообещал, что закрытие агентства повлечет за собой политические последствия.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос с закрытием еврейского агентства «Сохнут» со стороны Москвы лежит в правовой плоскости.

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Сергей Истомин
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