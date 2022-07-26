Захарова назвала причину юридических трений с еврейским агентством «Сохнут»

Захарова заявила, что вопросы Москвы к деятельности «Сохнут» лежат в правовой плоскости

Вопрос с закрытием еврейского агентства «Сохнут» со стороны Москвы лежит в правовой плоскости. Причины юридических трений вокруг деятельности организации назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Это вопрос Министерства юстиции, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно», — заявила дипломат.

21 июля стало известно, что Минюст РФ поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля. Израильский премьер-министр Яир Лапид поручил специальную комиссию для переговоров с российскими властями о продолжении деятельности организации и пообещал, что закрытие агентства повлечет за собой политические последствия.