Киев понадеялся получить российские золотовалютные резервы через Латвию

Глава Минюста Малюська заявил, что Киев надеется получить российские ЗВР через Латвию

Киев надеется получить российские золотовалютные резервы через Латвию, которая может стать первой страной, которая их конфискует. О соответствующих переговорах сообщил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська, передает ТАСС.

По словам Малюськи, для того чтобы Украина получила золотовалютные резервы в фонд компенсации за ущерб, необходимо, чтобы страна, где они находятся, заключила соответствующий международный договор. Тогда с ЗВР будет снят иммунитет.

«Первой страной, скорее всего, станет Латвия. Они согласились с концепцией. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора. Я был в Риге на прошлой неделе — они его согласились потенциально подписать и ратифицировать в крайне сжатые сроки», — заявил министр.

Малюська отметил, что у Латвии немного российских ЗВР, но Киев идет «по пути наименьшего сопротивления». В дальнейшем украинские власти надеются заключить аналогичные договоры с другими странами, в том числе более влиятельными.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий засекретить данные о золотовалютных резервах страны. Отмечается, что мера призвана не допустить попадания данных о резервах России в руки «недружественных» иностранных государств.