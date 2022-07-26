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Киев понадеялся получить российские золотовалютные резервы через Латвию

Глава Минюста Малюська заявил, что Киев надеется получить российские ЗВР через Латвию

Фото: Gennadii Khameliyanin / Russian Look / Globallookpress.com

Киев надеется получить российские золотовалютные резервы через Латвию, которая может стать первой страной, которая их конфискует. О соответствующих переговорах сообщил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська, передает ТАСС.

По словам Малюськи, для того чтобы Украина получила золотовалютные резервы в фонд компенсации за ущерб, необходимо, чтобы страна, где они находятся, заключила соответствующий международный договор. Тогда с ЗВР будет снят иммунитет.

«Первой страной, скорее всего, станет Латвия. Они согласились с концепцией. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора. Я был в Риге на прошлой неделе — они его согласились потенциально подписать и ратифицировать в крайне сжатые сроки», — заявил министр.

Малюська отметил, что у Латвии немного российских ЗВР, но Киев идет «по пути наименьшего сопротивления». В дальнейшем украинские власти надеются заключить аналогичные договоры с другими странами, в том числе более влиятельными.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий засекретить данные о золотовалютных резервах страны. Отмечается, что мера призвана не допустить попадания данных о резервах России в руки «недружественных» иностранных государств.

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Алевтина Запольская
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