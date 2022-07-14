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Путин разрешил засекретить данные о размере золотого запаса России

Путин подписал закон, позволяющий засекретить данные о золотовалютных резервах России

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий засекретить данные о золотовалютных резервах страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект, внесенный правительством, направлен на изменение регулирования корпоративных отношений. Золотого запаса касается его первая статья. В документе предлагается внести поправки в статью 7 закона «О государственной тайне» — в ней прописаны данные, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Сейчас в этом списке значатся и сведения о размерах ЗВР, но теперь властям могут дать право исключить их из этого списка и засекретить.

Как поясняют авторы документа, мера призвана не допустить попадания данных о резервах России в руки «недружественных» иностранных государств. В начале февраля объем запасов монетарного золота страны равнялся 73,9 миллиона унций (около 2,3 тысячи тонн), однако с тех пор Центробанк не публикует обновленные данные.

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Этот же документ разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Теперь в договоре депозита в иностранной валюте, заключаемого с компанией, может быть предусмотрено взимание комиссии, превышающей сумму выплачиваемых процентов. Ранее в Минэкономразвития подчеркнули, что мера должна стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.

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Софья Ермакова
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