Банкам разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

Путин подписал закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Теперь в договоре депозита в инвалюте, заключаемого с компанией, может быть предусмотрено взимание комиссии, превышающей сумму выплачиваемых процентов. Как указано в документе, решение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских вкладах.

Ранее в Минэкономразвития подчеркнули, что мера должна стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро. При этом закон не обязывает кредитные организации вводить комиссию, а предоставляет им такую возможность. Отрицательные ставки теперь смогут устанавливать не только в новых, но и в уже действующих договорах валютных вкладов юрлиц.

В начале июня ряд банков ввел комиссии за обслуживание счетов в иностранной валюте для физических лиц, объясняя этой возросшей стоимостью их обслуживания. На этом фоне принятие законопроекта о сборах с юридических лиц ускорилось.