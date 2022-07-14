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Банкам разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

Путин подписал закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Теперь в договоре депозита в инвалюте, заключаемого с компанией, может быть предусмотрено взимание комиссии, превышающей сумму выплачиваемых процентов. Как указано в документе, решение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских вкладах.

Ранее в Минэкономразвития подчеркнули, что мера должна стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро. При этом закон не обязывает кредитные организации вводить комиссию, а предоставляет им такую возможность. Отрицательные ставки теперь смогут устанавливать не только в новых, но и в уже действующих договорах валютных вкладов юрлиц.

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В начале июня ряд банков ввел комиссии за обслуживание счетов в иностранной валюте для физических лиц, объясняя этой возросшей стоимостью их обслуживания. На этом фоне принятие законопроекта о сборах с юридических лиц ускорилось.

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Софья Ермакова
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