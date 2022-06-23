Правительство начало борьбу со счетами в долларах и евро

Кабмин одобрил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро для юрлиц

Законопроект о разрешении банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады для юридических лиц, в том числе по действующим договорам, нашел поддержку в правительстве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщает ТАСС.

Технически это означает введение комиссии за обслуживание депозитов, превышающей процентные ставки по ним. В министерстве подчеркнули, что мера в первую очередь призвана стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.

Бороться с валютными вкладами чиновники решили в связи со сложностями, которые банковский сектор испытывает на фоне санкций, введенных в ответ на действия российских войск на Украине. «Отрицательные ставки помогут снизить нагрузку на финансовую систему и простимулируют дедолларизацию экономики», — подчеркнули в кабмине.

В пояснительной записке к документу сказано, что рост обязательств банков по валютным вкладам и одновременное снижение спроса на валютные займы создают угрозу стабильности, ведь операции в валюте серьезно усложнились. Ведомство считает, что отрицательные ставки по краткосрочным вкладам в долларах и евро и нулевые по долгосрочным сформируют длинные пассивы для кредитования и дадут бизнесу стимул для быстрых и эффективных инвестиций.

Документ предусматривает поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Их включат в законопроект об особенностях корпоративных отношений, который ранее Госдума одобрила в первом чтении.

До этого замминистра экономического развития Илья Торосов утверждал, что правительство не намерено вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для физических лиц. Однако ряд банков уже объявили о введении комиссии на обслуживание счетов в валюте для граждан. Пока речь идет только о ситуации, когда объем средств превышает установленную планку, однако аргументы кредитные организации приводили те же самые — убытки от обслуживания таких счетов.

В Центробанке выступили против такой практики, но в то же время глава регулятора Эльвира Набиуллина признала, что понимает причины, по которым банкам пришлось действовать таким образом.