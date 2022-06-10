Набиуллина объяснила введение комиссий на валютные счета

Глава ЦБ Набиуллина связала введение комиссий на валютные счета с ростом рисков

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала изучить каждый случай введения комиссии на счета в иностранной валюте в российских банках, однако признала, что понимает причину, по которой кредитные организации пошли на такой шаг. Об этом она рассказала журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она объяснила, что из-за западных санкций, введенных в ответ на действия российской армии на Украине, банки лишились возможности безопасно использовать валюту, то есть у них значительно выросли риски. Таким образом, валютные счета становятся дороже в обслуживании, и надо либо эти расходы компенсировать, либо постараться снизить объем операций с валютой. Глава ЦБ указала, что в рамках такой политики банки будут стараться уменьшить число валютных продуктов.

По словам Набиуллиной, в отношении вкладов закон прямо запрещает одностороннее ухудшение условий для клиентов, поэтому любой такой случай будет очевидным нарушением, но с текущими счетами придется разбираться отдельно. Она пообещала держать вопрос на контроле и принять в случае выявления нарушений меры, которые предусмотрены законодательством. При этом глава ЦБ исключила принудительную конвертацию валютных счетов россиян в рублевые.

О введении комиссии на валютные счета в последние два дня объявили Райффайзенбанк и Тинькофф банк. Как по размеру комиссии, так и по порогу необлагаемой суммы условия значительно отличаются от текущих, вступить в силу сборы должны через три и две недели.

Обе кредитные организации объяснили такие сборы сложностью и рисками обслуживания валютных счетов. Главной проблемой для клиентов остается невозможность снять наличную валюту. С начала марта ЦБ ограничил такую возможность суммой, которая на тот момент находилась на валютных счетах, но не более десяти тысяч долларов.

Продажа валюты на бирже или в самом банке также приведет к потере клиентами своих средств, так как официальный курс валюты в настоящее время находится на многолетних минимумах. В последние месяцы власти пытаются ослабить рубль до значений, комфортных для бюджета и отечественной экономики, но пока доллар продолжает торговаться ниже 60 рублей.