Обозреватель TAC Седжвик: Украина не может заявлять исключительные права на борщ

Украина не может заявлять исключительные права на борщ, заявила обозреватель The American Conservative (TAC) Катя Седжвик (Katya Sedgwick).

По ее словам, автора этого блюда в истории найти не удалось. По мнению журналистки из США, борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.

По словам Седжвик, борщ появился намного раньше того периода, который упоминается в исследованиях. Она уточнила, что блюдо, возможно, предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу. По ее словам, даже если предположить, что борщ придумали на Украине, узнать, кто догадался положить в суп ключевой элемент, свеклу, не удастся.

«Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями», — оспорила украинское право на борщ Седжвик.

1 июля культуру приготовления украинского борща включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Борщ признали украинским блюдом на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.