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В США оспорили исключительное право Украины на борщ

Обозреватель TAC Седжвик: Украина не может заявлять исключительные права на борщ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Украина не может заявлять исключительные права на борщ, заявила обозреватель The American Conservative (TAC) Катя Седжвик (Katya Sedgwick).

По ее словам, автора этого блюда в истории найти не удалось. По мнению журналистки из США, борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.

По словам Седжвик, борщ появился намного раньше того периода, который упоминается в исследованиях. Она уточнила, что блюдо, возможно, предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу. По ее словам, даже если предположить, что борщ придумали на Украине, узнать, кто догадался положить в суп ключевой элемент, свеклу, не удастся.

«Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями», — оспорила украинское право на борщ Седжвик.

1 июля культуру приготовления украинского борща включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Борщ признали украинским блюдом на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

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Марина Совина
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