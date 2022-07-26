Глава Пентагона призвал бразильскую армию уважать демократию

Глава Пентагона Остин призвал бразильскую армию уважать демократию

Министр обороны США Ллойд Остин призвал военных уважать демократию. Об этом он заявил на общеамериканском собрании по вопросам обороны в Бразилии, сообщает Reuters.

Эти ожидаемые высказывания не адресованы конкретно Бразилии, но, скорее всего, привлекут к себе внимание в преддверии выборов 2 октября, сообщает агентство. Президент Бразилии Жаир Болсонару 24 июля официально подал заявку на переизбрание, заявив, что «армия на нашей стороне».

Глава Пентагона Остин выступит на проходящей два раза в год конференции министров обороны и проведет двусторонние переговоры с региональными делегациями 26 и 27 июля.

«Он собирается донести очень сильный и четкий сигнал о необходимости того, чтобы военные уважали демократию», — сказал представитель министерства обороны США. 29 июля Ллойд Остин встретится с корейским коллегой Ли Чжон Сопой в Вашингтоне.