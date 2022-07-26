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Глава Пентагона призвал бразильскую армию уважать демократию

Глава Пентагона Остин призвал бразильскую армию уважать демократию

Фото: Tom Williams / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин призвал военных уважать демократию. Об этом он заявил на общеамериканском собрании по вопросам обороны в Бразилии, сообщает Reuters.

Эти ожидаемые высказывания не адресованы конкретно Бразилии, но, скорее всего, привлекут к себе внимание в преддверии выборов 2 октября, сообщает агентство. Президент Бразилии Жаир Болсонару 24 июля официально подал заявку на переизбрание, заявив, что «армия на нашей стороне».

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Глава Пентагона Остин выступит на проходящей два раза в год конференции министров обороны и проведет двусторонние переговоры с региональными делегациями 26 и 27 июля.

«Он собирается донести очень сильный и четкий сигнал о необходимости того, чтобы военные уважали демократию», — сказал представитель министерства обороны США. 29 июля Ллойд Остин встретится с корейским коллегой Ли Чжон Сопой в Вашингтоне.

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Юлия Мискевич
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