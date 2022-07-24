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Болсонару выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Бразилии

G1: Либеральная партия Бразилии официально выдвинула Болсонару на выборы президента страны
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Либеральная партия (ЛП) Бразилии официально объявила действующего президента Жаира Болсонару кандидатом на переизбрание на пост президента страны в воскресенье, 24 июля. Об этом сообщает G1.

Соответствующее мероприятие состоялось в северной части Рио-де-Жанейро. Жаир Болсонару выступил перед своими сторонниками вместе со своей женой Мишель. Речь президента продлилась 1 час 9 минут. В ней он затронул темы борьбы с коррупцией, с наркотрафиком, проблемы сексуального образования и легализации абортов, а также пообещал уважать конституцию республики и гарантировать свободу печати. Президент также отметил работу правительства, которое стремилось к партнерству с Россией, чтобы обеспечить отсутствие дефицита удобрений для сельского хозяйства.

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В четверг, 21 июля, социалистическая коалиция «Бразильская федерация надежды» официально выдвинула 76-летнего экс-лидера страны Луиса Инасиу Лулу да Силву на пост президента на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Он возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год. В июле 2017 года да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Отсидев 19 месяцев в тюрьме, в ноябре 2019 года Лула вышел на свободу, а в марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

Всеобщие выборы, в ходе которых бразильцы изберут президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50 процентов голосов, 30 октября пройдет второй тур.

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Марина Совина
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