Минобороны отчиталось об уничтожении 70 солдат ВСУ и склада боеприпасов в ДНР

Минобороны заявило, что ВКС РФ уничтожили более 70 солдат ВСУ и склад боеприпасов в ДНР

В результате удара оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено более 70 националистов и склад боеприпасов. Об этом во вторник, 26 июля, журналистам сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в населенном пункте Зайцево Донецкой народной республики (ДНР).

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.