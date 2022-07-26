Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало кадры уничтожения личного состава и техники ВСУ

Минобороны России показало на видео работу штурмовых групп ВДВ во время спецоперации

Министерство обороны России показало на видео, как подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ведут боевые действия при освобождении населенных пунктов. Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 26 июля.

«Военнослужащие в составе штурмовых групп в условиях городской застройки продвигаются вперед под прикрытием снайперских пар, расчетов крупнокалиберных пулеметов. Огневые точки противника уничтожаются огнем минометов», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что в ходе боя десантники заняли огневые позиции и провели боевую стрельбу из снайперского и пулеметного вооружения, уничтожив личный состав и автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Европе заявили об исчерпании санкционных возможностей
В МИД России обвинили Грецию в разрушении отношений между Афинами и Москвой
В «Пятерочке» начали раздавать бесплатные продукты для бедных
Россиянин признался в убийстве приютившего его мужчины из-за неуплаты коммуналки
Названы способы сделать путешествие на машине безопасным
Избиение иностранца в московском метро попало на видео
«Салават Юлаев» подписал контракт с американцем из НХЛ
Две 100-летние женщины назвали поспособствовавшее их долголетию вино
Ведущий Первого канала назвал распространенную ошибку при любой боли
Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.