Минобороны показало кадры уничтожения личного состава и техники ВСУ

Минобороны России показало на видео работу штурмовых групп ВДВ во время спецоперации

Министерство обороны России показало на видео, как подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ведут боевые действия при освобождении населенных пунктов. Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 26 июля.

«Военнослужащие в составе штурмовых групп в условиях городской застройки продвигаются вперед под прикрытием снайперских пар, расчетов крупнокалиберных пулеметов. Огневые точки противника уничтожаются огнем минометов», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что в ходе боя десантники заняли огневые позиции и провели боевую стрельбу из снайперского и пулеметного вооружения, уничтожив личный состав и автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.