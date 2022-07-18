Кремль ответил на вопрос о завершении спецоперации

Песков заявил об отсутствии временных рамок проведения специальной военной операции

Специальная военная операция на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, четких временных рамок нет. «Главное — эффективность выполнения этой операции», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что о возобновлении переговоров с Украиной «сейчас речи не идет». Кроме того, во время прошедших переговоров президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лидеры двух стран не обсуждали этот вопрос.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала специальной военной операции России на территории Украины. 2 июня Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации. «Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — уточнил он.