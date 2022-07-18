Кремль ответил на вопрос о завершении спецоперации
Специальная военная операция на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По словам пресс-секретаря президента, четких временных рамок нет. «Главное — эффективность выполнения этой операции», — подчеркнул Песков.
Ранее представитель Кремля заявил, что о возобновлении переговоров с Украиной «сейчас речи не идет». Кроме того, во время прошедших переговоров президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лидеры двух стран не обсуждали этот вопрос.
Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала специальной военной операции России на территории Украины. 2 июня Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации. «Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — уточнил он.