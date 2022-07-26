Бритни Спирс обвинила мать в насилии и принудительном помещении в психбольницу

Американская поп-певица Бритни Спирс обвинила свою мать Линн в насилии. Об этом сообщает Independent.

Пост с обвинением в адрес матери исполнительница разместила у себя на странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спирс написала, что ее мать принудительно отправила ее в психиатрическую больницу за несколько недель до назначенного срока лечения. Певица добавила, что помещение в клинику было спланировано заранее, однако Линн сделала вид, будто не знает, что происходит. Инцидент произошел в 2019 году, за день до того, как отец Бритни Джейми подал заявку на временное опекунство над дочерью.

Спирс также рассказала, что Линн заставляла ее посещать собрания анонимных алкоголиков, несмотря на то, что певица «ненавидит алкоголь». Она назвала поступок матери насилием.

Мать поп-звезды в свою очередь опубликовала на своей странице ответ на обвинения дочери.

«Мне жаль, что ты думаешь, что люди, которые любят тебя больше всего на свете, предали тебя! Позвольте мне прийти к вам! Я тебя люблю!» — написала Линн Спирс.

Позднее Бритни удалила свой пост.

Ранее сообщалось о том, что Бритни Спирс записала ремикс с британским музыкантом Элтоном Джоном.