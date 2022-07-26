Бритни Спирс записала ремикс с Элтоном Джоном

Бритни Спирс вернулась к работе и записала ремикс с Элтоном Джоном на его хит

40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс вернулась к работе после шестилетнего перерыва и спела вместе с британским музыкантом Элтоном Джоном. Об этом сообщает Page Six.

Исполнители тайно записали ремикс на трек Джона Tiny Dancer, вышедший в 1971 году, в одной из студий звукозаписи в Беверли-Хиллз. Год назад эта композиция заняла 47-е место в рейтинге «500 величайших песен всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Сообщается, что инициатива спеть дуэтом принадлежала артисту.

«Это была идея Элтона, а Бритни — его большая поклонница. Они записали ремикс на Tiny Dancer дуэтом — и это невероятно», — рассказал инсайдер.

Ожидается, что композиция станет доступна в следующем месяце. Продюсером выступил обладатель премии «Грэмми» Эндрю Уотт, которые ранее сотрудничал с такими артистами, как Джастин Бибер, Майли Сайрус и Дуа Липа.

Ранее стало известно, что бывший супруг Бритни Спирс предстанет перед судом по обвинению в преследовании артистки.