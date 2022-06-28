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Экс-супруг Бритни Спирс предстанет перед судом по обвинению в ее преследовании

Бывший супруг Бритни Спирс предстанет перед судом по обвинению в преследовании певицы
Джейсон Александр

Джейсон Александр. Фото: PLANET PHOTOS / Globallookpress.com

Бывший супруг 42-летней американской певицы Бритни Спирс 40-летний Джейсон Александр предстанет перед судом по обвинению в преследовании артистки. Об этом сообщает Associated Press.

На предварительном слушании судья округа Вентура (Калифорния) постановил, что против Александра имеется достаточное количество доказательств, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Экс-супругу исполнительницы предъявили обвинение по четырем статьям: преследование, незаконное проникновение в жилище, вандализм и нанесение побоев.

Разбирательство началось после того, как Александр предпринял попытку проникнуть в дом Спирс во время ее свадебной церемонии.

Мужчина вышел в прямой эфир, после чего вступил в конфликт с охранниками звезды, заявив о том, что собирается сорвать торжество бывшей жены. По словам одного из телохранителей артистки, после этого Джейсон попытался взломать дверь спальни Спирс.

Ранее американский суд вынес решение о запрете экс-супругу певицы приближаться к ней ближе чем на 91 километр в течение трех лет.

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Анастасия Астахова
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