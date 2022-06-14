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Экс-супругу Бритни Спирс запретили приближаться к певице в течение трех лет

Попытавшемуся сорвать свадьбу Бритни Спирс экс-мужу певицы запретили к ней приближаться
Джейсон Александр

Джейсон Александр. Фото: PLANET PHOTOS / Globallookpress.com

Бывшему супругу 40-летней американской певицы Бритни Спирс, 62-летнему актеру и комику Джейсону Александру запретили приближаться к исполнительнице в течение трех лет. Об этом сообщает TMZ.

Соответствующее решение было вынесено американским судом после инцидента на свадьбе исполнительницы в четверг, 9 июня. Тогда Александр, ведя онлайн-трансляцию, попытался проникнуть на торжество, заявив на входе, что приглашен Спирс.

Когда же охранники не обнаружили имени бывшего супруга артистки в списке гостей, комик вступил с ними в открытый конфликт и заявил, что певица является его первой и единственной женой, а также поведал, что намеревался сорвать ее свадьбу с 28-летним возлюбленным, Сэмом Асгари.

После этого Джейсон был задержан полицией. По словам адвоката Спирс, Мэтью Розенгарта, комику предъявили обвинение в преследовании, обязали оплатить залог в размере 100 тысяч долларов, а также запретили приближаться к певице ближе чем на 100 ярдов (около 91 километра) в течение трех лет. Сообщается, что Александру нельзя связываться с певицей или как-то беспокоить ее в ближайшее время.

Ранее стали известны подробности брачного договора Бритни Спирс и ее третьего супруга.

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Анастасия Астахова
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