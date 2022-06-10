Бывший муж Бритни Спирс попытался сорвать ее свадьбу

Бывший муж Бритни Спирс предпринял попытку сорвать свадьбу певицы

Бывший муж 40-летней американской поп-исполнительницы Бритни Спирс попытался сорвать ее свадьбу. Об этом сообщает TMZ.

62-летний американский актер и комик Джейсон Александр пришел на торжественную церемонию бывшей жены с ее возлюбленным Сэмом Асгари, стараясь снять все происходящее для прямого эфира в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

После этого мужчина заявил охранникам певицы, что Спирс лично позвала его на торжество. Когда имя комика не обнаружили в списке, Александр поведал, что пришел на свадьбу с целью сорвать ее, так как исполнительница является его «первой и единственной женой».

После конфликта с охранниками певицы актера задержали полицейские. Адвокат исполнительницы заявил, что со Спирс все в порядке. «Я лично работаю с департаментом шерифа, чтобы гарантировать, что господин Александр подвергнется суровому судебному преследованию по всей строгости закона», — добавил он.

С нынешним возлюбленным, моделью Сэмом Асгари, звезда познакомилась в 2016 году. Осенью 2021-го Асгари сделал Спирс предложение. Ранее стали известны подробности свадьбы исполнительницы.

Для певицы Асгари стал третьим мужем. Звезда впервые вышла замуж в 2004 году за Джейсона Александра, а спустя 55 часов после регистрации брака пара распалась. С 2004-го по 2007 год Спирс состояла в браке с танцором Кевином Федерлайном, которому родила двоих детей.