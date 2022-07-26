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В автопарке губернатора граничащего с Украиной региона появился бронеавтомобиль

В автопарке белгородского губернатора Гладкова появился российский бронеавтомобиль

Фото: Shutterstock

В автопарке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова появился бронеавтомобиль стоимостью 17,5 миллиона рублей. Об этом рассказал сам глава региона, отвечая на вопросы граждан во время эфира во «Вконтакте».

По информации Telegram-канала «7х7 — Горизонтальная Россия», речь идет о бронеавтомобиле марки BURAN. У машины увеличенное количество мест по сравнению с базовой моделью — десять вместо шести. Поставщиком стала компания-производитель — «Нижегородское авиационное общество».

По словам Гладкова, автомобиль нужен для более безопасного передвижения в приграничных районах, которые регулярно подвергаются обстрелам с территории Украины. Кроме губернатора, ездить туда планируют чиновники, медики и сотрудники МЧС. Последние, в частности, перевозят гуманитарную помощь на территорию Харьковской области.

Глава региона добавил, что помимо бронеавтомобиля белгородские власти закупили 13 камуфляжных костюмов на общую сумму более 200 тысяч рублей.

В начале февраля сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев купил новую квартиру в центре Екатеринбурга. Финансировать сделку пришлось ипотечными средствами —глава регион взял кредит на 15 лет.

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Игорь Дмитров
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