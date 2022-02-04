Российский губернатор взял ипотеку на 15 лет для покупки квартиры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев купил новую квартиру в центре Екатеринбурга, сообщает городской портал E1.RU. Финансировать сделку пришлось ипотечными средствами — кредит глава регион взял на 15 лет.

Как выяснило издание, ипотека была оформлена летом 2021-го для приобретения квартиры в строящемся доме премиум-класса. Согласно данным из Росреестра, кредитный договор действует до 5 июня 2036 года.

Другие условия кредитования и параметры квартиры не раскрываются. Сдать в эксплуатацию комплекс, где она расположена, планируется в 2023 году. На верхних этажах здания будут пентхаусы с потолками высотой от 4,2 метра. В настоящее время самая дешевая квартира в ЖК стоит 9,3 миллиона, а самая дорогая — 44,6 миллиона рублей, указывает E1.RU.

По данным портала, Куйвашев уже владеет долей в квартире общей площадью 144 квадратных метра. У супруги губернатора есть квартира площадью 118 квадратных метров, а также нежилое помещение площадью 50 квадратных метров и доли еще в двух нежилых помещениях.

В конце 2021-го другой губернатор — Антон Алиханов, руководящий Калининградской областью — назвал цены на жилье неадекватными. Он отметил, что стоимость квартир на уровне 100 тысяч рублей за квадратный метр, зафиксированная в регионе, не соответствует уровню заработных плат.