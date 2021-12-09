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Российский губернатор назвал цены на жилье неадекватными

Губернатор Алиханов: стоимость жилья в 100 тысяч рублей за квадратный метр неадекватна

Фото: Globallookpress.com

Стоимость жилья на уровне 100 тысяч рублей за квадратный метр, зафиксированная в Калининградской области, не соответствует уровню заработных плат в российском регионе. Об этом заявил в ходе прямой линии с жителями губернатор области Антон Алиханов, передает ТАСС.

Алиханов отметил, что власти не могут влиять на макроэкономику, «но 100 тысяч рублей за "квадрат" — это неадекватная цена при средней заработной плате в регионе в 39,5 тысячи рублей». Губернатор назвал прогнозируемый размер зарплаты в 2022 году — больше 40 тысяч рублей, и добавил, что и доступность жилья должна повышаться.

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По словам Алиханова, региональные власти обеспечивают жильем бюджетников — учителей, врачей, но возможность купить жилье должна быть и у других категорий граждан, особенно у молодежи.

«Я очень надеюсь, что наконец-то рынок [недвижимости] остановится, и наши застройщики тоже будут какие-то программы, поддерживающие молодежь, применять. Потому что это ключевой вопрос», — заключил губернатор.

В апреле Алиханов выступил против продления в регионе программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Власти региона сочли, что эта мера приведет к повышению цен на жилье. Алиханов тогда назвал ситуацию на калининградском рынке недвижимости очень тяжелой и предложил постепенно сворачивать программу.

Нина Ташевская
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