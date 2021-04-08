В российском регионе выступили против продления льготной ипотеки

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил против продления в регионе программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Власти опасаются, что подобные меры приведут к повышению цен на жилье. Об этом сообщают РИА Новости.

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Алиханов назвал ситуацию на местном рынке недвижимости «очень тяжелой» и предложил постепенно сворачивать программу. «Для нашего региона я, наверное, большого смысла в этом не вижу, потому что это все может привести к повышению цен», — пояснил Алиханов.

По словам губернатора, рост цен на жилье может негативно сказаться на развитии социальной сферы и отразиться на уровне рождаемости. Алиханов отметил, что при рождении детей власти выплачивают россиянам определенную сумму, которой раньше можно было оплатить до 40-50 процентов стоимости квартиры. Однако в последнее время эффект от поддержки значительно уменьшился.

Программу льготной ипотеки в качестве меры поддержки в период распространения коронавируса запустили в апреле 2020 года. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, на льготных условиях можно было приобрести жилье в новостройке. Однако максимальная сумма кредита была ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — по три миллиона рублей.

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