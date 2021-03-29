В Московском регионе допустили отказ от льготной ипотеки

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин допустил, что после 1 июля 2021 года в Московском регионе могут отказаться от продления программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью зампреда в программе «Познер» на Первом канале.

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Хуснуллин отметил, что в вопросе по поводу продления программы необходимо найти «золотую середину» и принимать решение по каждому региону отдельно. «Возможно, что мы примем по ряду регионов, например, не продлевать дальше льготную ипотеку. Например, в Москве и Московской области это теоретически возможно. Но говорить, что сейчас есть рецепт на всю страну, пока рано. Давайте дождемся 1 июля», — заявил зампред.

Ранее Хуснуллин рассказал, что при принятии решения власти будут использовать дифференцированный подход. Они не планируют продлевать программу в регионах с «перегретым спросом» до того момента, пока на рынке не появится достаточный объем предложения. Мера должна позволить не допустить дальнейшего роста цен.

Программу льготной ипотеки в качестве меры поддержки в период распространения коронавируса запустили в апреле 2020 года. Согласно постановлению, желающие могли приобрести жилье в новостройках на льготных условиях. Однако максимальная сумма ипотеки была ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — три миллиона рублей.

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