Парикмахер рассказала мужчинам о необходимости ежедневного расчесывания волос

Парикмахер Дезарат заявила, что ежедневное расчесывание укрепляет фолликулы волос

Звездный парикмахер Мелисса Дезарат рассказала мужчинам о пользе ежедневного расчесывания волос. Соответствующий материал появился на сайте издания GQ.

По словам специалистки, несмотря на то, что многие мужчины носят короткие волосы, им все равно необходимо расчесываться. Дезарат считает, что во время массажа стимулируется кровообращение, которое укрепляет фолликулы.

Кроме того, эксперт заявила, что посредством расчески кожное сало равномерно распределяется по всей поверхности головы. «Кожное сало помогает избежать ломкость, пушистость, чрезмерную жирность у корней и секущиеся кончики», — уточнила она.

Вдобавок стилистка обратила внимание читателей на то, что ежедневное расчесывание помогает мужчинам быстрее обнаружить у себя облысение. «Вы теряете от 50 до 100 волос в день, и их гораздо легче заметить, когда вы расчесываетесь. И вместо того, чтобы находить их на кухне, на простынях и на полу в ванной, почему бы не вычесывать их каждое утро и вечер?» — заключила Дезарат.

Раннее в июле врач-трихолог и создательница бренда Philip Kingsley Анабель Кингсли из Лондона раскрыла, какое количество выпадающих в течение дня волос является нормой. По ее словам, большинство людей теряют до 100 волос в день, имея при этом в среднем на голове до 120 тысяч волосяных фолликулов.