Названы способы сделать путешествие на машине безопасным

Кардиолог Ниланд порекомендовал убирать автомобильную аптечку в темное и прохладное место

Эксперты Американской ассоциации кардиологов (AHA) назвали туристам способы сделать автопутешествие безопасным. Советы по подготовке к поездке на машине опубликованы на сайте организации.

Так, по мнению превентивного кардиолога и доцента Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде Яна Ниланда (Ian Neeland), в любое путешествие надо собираться с учетом стандартного распорядка дня и здоровых привычек, которые следует выдерживать и в пути.

В первую очередь перед поездкой стоит запастись достаточным количеством простой воды и стараться не покупать в дороге газированные напитки. Также при подготовке к автопутешествию необходимо заранее собрать аптечку и убрать ее в темное и прохладное место, поскольку многие лекарства чувствительны к высокой температуре.

Кроме того, Ниланд подчеркнул важность остановок в пути для избегания застоев в организме. «Хорошая идея — останавливаться каждые два или три часа, чтобы встать, потянуться, пройтись и разогнать кровь», — порекомендовал врач. Эксперт отметил, что это особенно актуально это для тех, кто подвержен риску образования тромбов, например, для курильщиков, туристов, страдающих ожирением, диабетом, аритмией, беременным, а также женщинам, принимающих противозачаточные таблетки. Сгустки могут перемещаться в мозг, сердце и другие места, вызывая инсульт, сердечный приступ или другие повреждения, добавил он.

Еще одна рекомендация — использовать во время пути средства защиты от солнца. Кардиолог-профилактик, доцент Женского сердечного центра Эмори в Медицинской школе Университета Эмори в Атланте Пуджа Мехта (Puja Mehta) подчеркнул, что без использования кремов с SPF-фильтром можно получить ожоги на руках и лице даже находясь машине.

Также не стоит в дороге игнорировать недомогание, рассчитывая, что удастся доехать в назначенное место. В подобной ситуации лучше остановиться и вызвать неотложную помощь или отправиться в ближайшую больницу. Наконец, нельзя превозмогать сон в пути. Специалисты советуют обязательно останавливаться на отдых. Рекомендуемое время отдыха для хорошей концентрации внимания — семь часов.

Ранее россиянам, планирующим автопутешествие, перечислили необходимые в пути предметы. Так, автоэксперты рекомендуют всегда брать с собой компрессор, свечи зажигания, катушки и лампочки в фары. Также следует иметь в машине надежную канистру на 5-10 литров.