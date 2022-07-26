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Папа Римский извинился перед коренными народами Канады

Папа Римский принес извинения коренным народам Канады за притеснения со стороны католиков

Фото: Amber Bracken / Reuters

Во время своего апостольского визита в Канаду 25 июля папа Римский Франциск принес извинения коренным народам страны за притеснения со стороны католиков. Об этом сообщает New York Times.

«Я нахожусь здесь среди вас, чтобы слезно просить прощения за то зло, которое многие христиане совершали против коренного населения, и сказать, что глубоко сожалею», — заявил понтифик, выступая перед представителями народа кри.

Он также призвал коренные народы и Римско-католическую церковь вместе работать над «заживлением ран прошлого». Кроме того, папа Римский посетил кладбище народов кри.

Ранее стало известно, что Франциск вскоре после визита в Канаду посетит Россию и Украину. Глава католической церкви рассказал, что на данный момент поездка планируется на сентябрь.

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Николай Чигасов
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