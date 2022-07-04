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Папа Римский посетит Россию и Украину

Папа Римский Франциск заявил о намерении посетить Россию и Украину после визита в Канаду

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Франциск вскоре после визита в Канаду посетит Россию и Украину. Об этом понтифик рассказал в интервью агентству Reuters.

«Я хотел бы поехать [в Киев], но сначала я хотел посетить Москву. Мы обменялись сообщениями [с российскими властями] по этому поводу, потому что я подумал, что если президент России [Владимир Путин] выделит мне немного времени, то [эта встреча] будет способствовать делу мира», — рассказал глава католической церкви. Он добавил, что на данный момент поездка планируется на сентябрь.

3 мая Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России. По его словам, спустя 20 дней после начала российской спецоперации на территории Украины он направил в Кремль послание о том, что хочет приехать в Москву. В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что никаких конкретных договоренностей так и не было достигнуто.

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Дмитрий Сотак
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