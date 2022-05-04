Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и папы Римского

Песков опроверг наличие договоренностей о встрече Путина и Папы Римского Франциска

Договоренностей о встрече президента России Владимира Путина с папой Римским Франциском пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб. Каких-либо договоренностей о встречах нет, и они не достигались», — объяснил представитель Кремля.

Он добавил, что по этому вопросу не было озвучено никаких инициатив. При этом Песков не стал давать оценку необходимости встречи Путина и папы Римского.

Ранее Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России. По его словам, спустя 20 дней после начала российской спецоперации на территории Украины он направил в Кремль послание о том, что хочет приехать в Москву.