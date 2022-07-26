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Минобороны заявило об участии в СВО лишь части сил ВС России

Минобороны заявило, что к спецоперации на Украине привлекается лишь часть сил ВС России

Фото: Минобороны России / Global Look Press

К участию в специальной военной операции (СВО) привлекается лишь часть Вооруженных сил (ВС) России. С таким заявлением выступило Министерство обороны, его текст опубликован в официальном Telegram-канале военного ведомства.

В ведомстве уточнили, что количество участвующих в спецоперации сил является достаточным для выполнения задач, и сообщения иностранных СМИ о якобы проводимой мобилизации не являются достоверными.

«К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось об участии в спецоперации добровольческих казачьих отрядов «Кубань», «Таврида» и «Ермак».

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.

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Валерий Розенберг
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