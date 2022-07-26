Медведев описал отношение ЕС к России словами «коктейль из хамства и глупости»

Зампред СБ Медведев назвал политику ЕС по отношению к РФ коктейлем из хамства и глупости

Политика Европейского союза (ЕС) по отношению к России является коктейлем из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости. Такими словами описал отношение ЕС к России заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Этот «коктейль» Медведев назвал отвратительным. В качестве подтверждения своему тезису Медведев привел пример антироссийских санкций.

«Сначала объявили о намерении строго наказать Россию за ее желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы. Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. (...) Потом спохватились…» — заявил Медведев.

В июне Евросоюз официально ввел уже шестой с начала спецоперации пакет антироссийских санкций. Основной мерой давления в его рамках стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.