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Названа безопасная температура для работы кондиционера

Терапевт Серебрянский призвал не находиться в одной комнате с кондиционером

Фото: Pixabay

Терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с Ura.ru назвал температуру для работы кондиционера, которая будет для человека оптимальной и безопасной, а также рассказал, как при его использовании избежать нежелательных заболеваний. По его словам, не стоит находиться в одной комнате с кондиционером.

«Кондиционер — это хорошо. Главное не лежать под ним. Не надо на 18 градусов ставить. Нужно регулировать температуру порядка 22-23 градусов. Тогда контраст с улицей будет меньше. Можно включать, а находиться в другой комнате. Воздух будет перемешиваться и усредняться температура. Не нужно их вешать над своей кроватью», — заявил специалист.

Врач подчеркнул, что при неосторожном использовании устройства у человека может начаться воспаление легких. Он призвал следить за тем, чтобы кондиционер промывался и очищался, таким образом не допуская накопления различных бактерий.

Также Серебрянский дал советы тем, у кого дома нет кондиционера. Он рекомендует ставить ведра с водой в квартире, чтобы вода в ней испарялась, а также вешать мокрые простыни и полотенца для охлаждения помещения. Кроме того, терапевт рассказал о необходимости пить в жару больше жидкости, при этом отметив, что лучше употреблять именно теплую жидкость, а не холодную.

Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что простуду от кондиционера можно вылечить горячим чаем. По словам Зайцева, кондиционированный воздух сильно пересушен, и от этого страдает слизистая задней стенки носоглотки.

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Марина Совина
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