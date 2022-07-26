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Вирусолог спрогнозирвал пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19

Вирусолог Альтштейн спрогнозирвал, что пик роста заболеваемости COVID-19 будет через месяц

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА Новости спрогнозировал пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19.

По его словам, омикрон BA.5 дал подъем по всему миру, во многих странах. «Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться», — полалгает Альтштейн.

Ранее иммунолог прокомментировал появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75, более известного как «кентавр». Он назвал эту инфекцию «хвостом пандемии» и «окончанием эпидемии коронавируса». «Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», — подчеркнул медик.

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Марина Совина
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