Женщина узнала о собственной смерти из письма от работодателя

ABC 11: американку ошибочно признали умершей и лишили страховки и льгот

Жительницу американского города Фейетвилл, штат Северная Каролина, ошибочно признали умершей и лишили страховки и льгот. Об этом сообщает ABC 11.

В марте Анджела Фэйрклос получила письмо от своего работодателя. В нем она с удивлением обнаружила соболезнования по поводу собственной кончины. В письме также упоминалось, что компания узнала о ее смерти от Службы социального страхования. «Я была в шоке. Им что, даже свидетельства о смерти не нужно?» — говорит женщина.

По словам жениха Фэйрклос, после этого все социальные выплаты прекратились. «Она не получила деньги и позвонила в банк, — рассказывает он. — Там ей сообщили, что Служба социального обеспечения заморозила ее счета, и она лишилась всего: страховки, всех льгот и доступа к кредитному счету».

Пара связалась со Службой социального обеспечения, но в течение месяца не могла попасть на прием. В итоге они решили, что не могут ждать так долго, и сообщили о своей проблеме телеканалу ABC 11. Огласка вынудила Службу социального обеспечения выступить с заявлением. В тот же день Фэйрклос перезвонили и пригласили в офис организации, чтобы исправить ошибку.

Каждый год Служба социального обеспечения получает сообщения о примерно 2,9 миллиона смертей. Точность этих данных очень высока, в исправлении нуждаются менее трети процента записей. О смертях сообщают государственные органы, похоронные агентства, члены семей и финансовые институции. Если кто-то подозревает, что Служба социального обеспечения незаконно сочла его умершим, ему следует сообщить в офис Службы социального обеспечения по месту жительства как можно быстрее из заявления Службы социального обеспечения

Ранее сообщалось, что жительница китайской провинции Сычуань внезапно узнала о том, что уже 15 лет числится умершей. Чтобы разрешить это недоразумение, китаянка обращалась в различные государственные структуры и потратила тысячи юаней, но ее попытки не увенчались успехом.

