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Раненый россиянин рассказал об облившей его кислотой и избившей гантелей жене

В Москве полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины гантелей

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы / РИА Новости

В Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства получения травм 53-летним россиянином. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчина попал в больницу с множеством ожогов и других травм. Раненый россиянин рассказал о своей супруге, которая напала на него 23 июля вечером и избила гантелей. По словам мужчины, жена также облила его кислотой. Медики диагностировали у пострадавшего химический ожог на 30 процентов тела. Выехавший на место происшествия наряд полиции злоумышленницу не обнаружил.

30 июня сообщалось, что в Московской области россиянин предстанет перед судом за убийство сожителя дочери. Это случилось после того, как пенсионеру позвонила дочь и рассказала, что бывший сожитель стучится к ней в дверь и угрожает расправой ей и ребенку.

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Владимир Седов
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