Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко рассказал о «продовольственной диверсии» на комбайнах

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в стране не работают комбайны из-за «диверсии»

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

В Белоруссии не работает фактически каждый десятый комбайн, что следует считать «продовольственной диверсией» против интересов государства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет «Sputnik Беларусь».

Во вторник, 26 июля политик провел совещание с председателями районных и областных комитетов. Он рассказал, что в 2022 году проверки показали наличие неисправной техники в каждом четвертом хозяйстве страны. В некоторых организациях нашли неработающие элеваторы и склады для зерна.

Лукашенко возложил ответственность за это на местные власти, указав, что в стране вновь расцвела советская система приписок. Такую ситуацию он предложил считать диверсией и наказать ответственных.

«Именно так это будет расцениваться», — пообещал глава государства.

Ранее Лукашенко потребовал вооружить белорусских егерей. Он назвал представителей этой профессии «надежными мужиками», которые смогут оказать отпор потенциальному неприятелю. «У тебя вся инспекция должна встать под ружье», — обратился он к главе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Юрию Тертелю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Европе заявили об исчерпании санкционных возможностей
Мэр Красноярска написал заявление об отставке
Росгвардейцы с помощью беспилотников уничтожили более 400 украинских военных
Психолог назвала способ бороться с импульсивными покупками
Российский полицейский пытался за взятку помочь сыну поступить в военный вуз
На Украине изменят статус бывшей резиденции Януковича «Межигорье»
Захарова рассказала о самоизоляции Запада
Изучена связь между нарушением зрения и риском развития деменции
Риелтор назвал стоимость квартир в московских сталинских трехэтажках
Лукашенко рассказал о «продовольственной диверсии» на комбайнах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.