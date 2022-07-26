Лукашенко рассказал о «продовольственной диверсии» на комбайнах

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в стране не работают комбайны из-за «диверсии»

В Белоруссии не работает фактически каждый десятый комбайн, что следует считать «продовольственной диверсией» против интересов государства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет «Sputnik Беларусь».

Во вторник, 26 июля политик провел совещание с председателями районных и областных комитетов. Он рассказал, что в 2022 году проверки показали наличие неисправной техники в каждом четвертом хозяйстве страны. В некоторых организациях нашли неработающие элеваторы и склады для зерна.

Лукашенко возложил ответственность за это на местные власти, указав, что в стране вновь расцвела советская система приписок. Такую ситуацию он предложил считать диверсией и наказать ответственных.

«Именно так это будет расцениваться», — пообещал глава государства.

Ранее Лукашенко потребовал вооружить белорусских егерей. Он назвал представителей этой профессии «надежными мужиками», которые смогут оказать отпор потенциальному неприятелю. «У тебя вся инспекция должна встать под ружье», — обратился он к главе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Юрию Тертелю.