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Мэр Днепра заявил о разрушенном управлении в штабе теробороны города

Мэр Днепра Филатов: недопуск на Украину Корбана разрушил управление теробороной города

Фото: Jorge Silva / Reuters

Управление штабом территориальной обороны Днепра оказалось разрушенным из-за недопуска на Украину главы теробороны города Геннадия Корбана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

«Недопуск на Украину Корбана полностью разрушил управление штабом обороны Днепра. И это горько, несправедливо и бессмысленно», — написал Филатов в социальных сетях. Мэр добавил, что теперь вопросами деятельности штаба теробороны города занимается он. «У нас возникло много логистических, транспортных, финансовых и просто моральных проблем из-за того, что огромное количество вопросов и контактов было замкнуто лично на Корбана», — заявил он.

Филатов также написал в своем Telegram-канале, что от жителей Днепра поступает много вопросов о положении дел в городе. Мэр призвал адресовать «эти вопросы власти, которая молчит уже который день, несмотря на огромное общественное возмущение, и пытается оправдаться через анонимные вбросы через Telegram-каналы и различные мерзости».

Геннадия Корбана не пустили на Украину 22 июля. Сотрудники погранслужбы республики изъяли паспорт Корбана, объясняя это тем, что его гражданство приостановлено. При этом пограничники ссылались на некий указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому они и действуют.

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