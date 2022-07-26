Популярная американская певица решила избавиться от дома в престижном районе США

Doja Cat выставила на продажу особняк в Беверли-Хиллз за 2,495 миллиона долларов

Популярная американская певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, решила избавиться от особняка в США. Об этом сообщает Dirt.

За выставленный на продажу особняк 1960 года постройки звезда попросила 2,49 миллиона долларов (около 144,42 миллиона рублей). Певица приобрела дом, расположенный в престижном лос-анджелесском районе Почтовое отделение Беверли-Хиллз (Beverly Hills Post Office), год назад за 2,2 миллиона долларов. За время владения объектом Doja Cat немного изменила его внешний вид и установила большие деревянные ворота на въезде на участок. Источник предполагает, что исполнительница уже покинула особняк.

Интерьер дома площадью 223,3 квадратных метра выполнен в пастельных тонах. В нем есть три спальни, одна из которых оформлена в нежно-розовом цвете, а также гостиная, совмещенная с кухней. Из некоторых комнат можно выйти на балкон или террасу. Одной из главных особенностей особняка риелторы выделяют камин, который сохранился с момента постройки здания.

На участке растут оливковые деревья. Кроме того, там есть небольшой бассейн с подогревом, несколько зон для отдыха, а также гараж и парковка.

В июле всем желающим предложили пожить в доме, принадлежащем актеру Леонардо Ди Каприо, в Беверли-Хиллз. Переехать в его дом удастся за 32,5 тысячи долларов в месяц.