Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Популярная американская певица решила избавиться от дома в престижном районе США

Doja Cat выставила на продажу особняк в Беверли-Хиллз за 2,495 миллиона долларов

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Популярная американская певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, решила избавиться от особняка в США. Об этом сообщает Dirt.

За выставленный на продажу особняк 1960 года постройки звезда попросила 2,49 миллиона долларов (около 144,42 миллиона рублей). Певица приобрела дом, расположенный в престижном лос-анджелесском районе Почтовое отделение Беверли-Хиллз (Beverly Hills Post Office), год назад за 2,2 миллиона долларов. За время владения объектом Doja Cat немного изменила его внешний вид и установила большие деревянные ворота на въезде на участок. Источник предполагает, что исполнительница уже покинула особняк.

Интерьер дома площадью 223,3 квадратных метра выполнен в пастельных тонах. В нем есть три спальни, одна из которых оформлена в нежно-розовом цвете, а также гостиная, совмещенная с кухней. Из некоторых комнат можно выйти на балкон или террасу. Одной из главных особенностей особняка риелторы выделяют камин, который сохранился с момента постройки здания.

Материалы по теме:
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля 2021

На участке растут оливковые деревья. Кроме того, там есть небольшой бассейн с подогревом, несколько зон для отдыха, а также гараж и парковка.

В июле всем желающим предложили пожить в доме, принадлежащем актеру Леонардо Ди Каприо, в Беверли-Хиллз. Переехать в его дом удастся за 32,5 тысячи долларов в месяц.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
На нефтебазе в Донецке после обстрела вспыхнул крупный пожар
Популярная американская певица решила избавиться от дома в престижном районе США
Названо число столкнувшихся с вирусами и хищением персональных данных россиян
Экономист оценил запланированные на Мосбирже изменения
В Японии казнили устроившего резню в центре Токио в 2008 году мужчину
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Названы регионы России с самыми щедрыми женихами
Россиянка отдохнула на пляжном курорте Казахстана и назвала его заменой Турции
Российский зенитчик назвал Bayraktar целью для начинающих
Вирусолог спрогнозирвал пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.