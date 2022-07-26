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«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Дубай

«Аэрофлот» запустит рейсы из Сочи в Дубай на SSJ-100

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Сочи в Дубай на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Первый перелет запланирован на 3 августа. Уточняется, что рейсы будет выполнять дочерняя авиакомпания «Россия». В настоящий момент отечественные авиакомпании не осуществляют прямых рейсов в Дубай, долететь до арабского города можно на крыльях Emirates и Flydubai.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы на Сейшелы со 2 октября. Перелеты из Москвы в Викторию будут выполняться с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Для выполнения рейсов будут задействованы воздушные суда Airbus A-330.

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Мария Гейн
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