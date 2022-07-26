«Аэрофлот» запустит прямые рейсы на любимый курорт богачей

«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы на Сейшельские острова со 2 октября

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» снова запустил рейсы на Сейшельские острова, которые ранее были приостановлены из-за западных санкций, коснувшихся отечественной авиаотрасли. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, со 2 октября авиакомпания возобновит перелеты из Москвы в Викторию с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Для выполнения рейсов будут задействованы воздушные суда Airbus A-330. Заявленное время в пути — примерно 9,5 часа.

Отмечается, что в настоящее время в системе продаж компании билетов на острова, которые считаются любимым курортом богачей, пока нет, в связи с чем их стоимость еще неизвестна. При этом, по мнению экспертов, тарифы на прямые рейсы на Сейшелы в целом будет сопоставимы с теми, что действуют у «Аэрофлота» при перелетах на Мальдивы.

Так, по прогнозам туроператора «Русский Экспресс», цена проездных билетов на острова составит от 900 евро (52,8 тысячи рублей) на одного человека в обе стороны.

Ранее Сейшелы и Мальдивы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений обеспеченные соотечественники начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

В июле специалисты АТОР назвали самые бюджетные зарубежные направления для пляжного летнего отдыха. Так, выгоднее всего россиянам обойдется отдых в Абхазии — цена путевок начинается от 58,2 тысячи рублей. Для любителей курортов премиум-сегмента предлагаются туры на Сейшелы (335,1 тысячи рублей), Мальдивы (353,8 тысячи) и Катар (476,1 тысячи).

